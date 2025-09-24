Diretório de Empresas
Ericsson
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Ericsson Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Spain mediano de Gerente de Produto na Ericsson totaliza €80K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Total por ano
€80K
Nível
hidden
Salário base
€70.3K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€9.7K
Anos na empresa
11+ Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (às vezes €267K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Ericsson in Spain é uma remuneração total anual de €108,068. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Gerente de Produto in Spain é €79,989.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ericsson

Empresas Relacionadas

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos