O pacote de remuneração in United States mediano de Consultor de Gestão na Ericsson totaliza $130K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
Total por ano
$130K
Nível
L3
Salário base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

$160K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Ericsson in United States é uma remuneração total anual de $198,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Consultor de Gestão in United States é $130,000.

