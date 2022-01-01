Diretório de Empresas
DraftKings
DraftKings Salários

A faixa salarial da DraftKings varia de $86,028 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $302,625 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DraftKings. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Gerente de Engenharia de Software
L7 $249K
L6 $303K
Gerente de Produto
L8 $205K
L7 $193K

Analista de Negócios
Median $112K
Cientista de Dados
Median $175K
Analista de Dados
Median $90K
Designer de Produto
Median $148K
Gerente de Ciência de Dados
$265K
Analista Financeiro
$159K
Marketing
$124K
Gerente de Programa
$92.5K
Recrutador
$86K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na DraftKings, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

Den højest betalende rolle rapporteret hos DraftKings er Gerente de Engenharia de Software at the L6 level med en årlig samlet kompensation på $302,625.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos DraftKings er $175,000.

