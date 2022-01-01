DraftKings Salários

A faixa salarial da DraftKings varia de $86,028 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $302,625 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DraftKings . Última atualização: 8/18/2025