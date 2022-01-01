Diretório de Empresas
Grubhub
Grubhub Salários

A faixa salarial da Grubhub varia de $19,632 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $320,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Grubhub. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Gerente de Produto
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Gerente de Engenharia de Software
Median $320K

Cientista de Dados
Median $150K
Analista de Negócios
Median $95K
Analista de Dados
Median $140K
Gerente de Ciência de Dados
Median $185K
Contador
$126K
Operações de Negócios
$296K
Gerente de Operações de Negócios
$125K
Analista Financeiro
$87.6K
Recursos Humanos
$74.6K
Marketing
$51K
Operações de Marketing
$103K
Gerente de Parceria
$115K
Designer de Produto
$19.6K
Gerente de Programa
$160K
Recrutador
$101K
Vendas
$128K
Arquiteto de Soluções
$85.6K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$101K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$98K
Cronograma de Vesting

40%

ANO 1

30%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grubhub, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 40% veste no 1st-ANO (40.00% anual)

  • 30% veste no 2nd-ANO (7.50% trimestral)

  • 15% veste no 3rd-ANO (3.75% trimestral)

  • 15% veste no 4th-ANO (3.75% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grubhub, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Grubhub er $127,379.

Outros Recursos