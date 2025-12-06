Diretório de Empresas
Dell Technologies
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Dell Technologies Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração de Arquiteto de Soluções in United States na Dell Technologies varia de $138K por year para L5 a $205K por year para L9. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $200K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Solution Architect I
L5
$127K
$121K
$2.5K
$4.1K
Solution Architect II
L6
$178K
$178K
$0
$0
Senior Solution Architect
L7
$177K
$152K
$1.7K
$23.3K
Principal Architect
L8
$253K
$192K
$3.8K
$57.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Arquiteto de Segurança de Cloud

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Dell Technologies in United States é uma remuneração total anual de $315,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dell Technologies para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $205,000.

Outros Recursos

