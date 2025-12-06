A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Dell Technologies varia de $191K por year para M8 a $275K por year para E1. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $360K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
M7
$ --
$ --
$ --
$ --
M8
$191K
$166K
$10.9K
$14.6K
M9
$236K
$187K
$22K
$26.9K
M10
$339K
$229K
$59.3K
$49.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
