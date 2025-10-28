Diretório de Empresas
Continental
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Continental Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Continental totaliza ₹2.8M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Continental. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.8M
Nível
L2
Salário base
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Continental?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Continental in India é uma remuneração total anual de ₹2,852,770. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Continental para a função de Cientista de Dados in India é ₹1,802,692.

