Henkel
Henkel Salários

O salário da Henkel varia de $14,250 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $129,350 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Henkel. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $107K
Analista de Negócios
$62.7K
Engenheiro Químico
$93K

Analista de Dados
$119K
Cientista de Dados
$48.4K
Analista Financeiro
$70.5K
Banker de Investimentos
$77.4K
Engenheiro de Materiais
$74.6K
Engenheiro Mecânico
$129K
Designer de Produto
$94.1K
Gerente de Produto
$70.2K
Gerente de Projeto
$102K
Vendas
$14.2K
Capitalista de Risco
$68.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Henkel é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $129,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Henkel é $76,005.

