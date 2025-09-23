A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Citadel varia de $405K por year para L1 a $608K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $525K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/23/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
