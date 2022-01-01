Ramp Salários

Diretório de Empresas
O salário da Ramp varia de $76,380 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $595,400 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ramp. Última atualização: 10/25/2025

Engenheiro de Software
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $189K

Designer UX

Web Designer

Recrutador
Median $135K

Gerente de Produto
Median $275K
Marketing
Median $200K

Gerente de Marketing de Produto

Operações de Negócio
$149K
Analista de Negócios
$261K
Atendimento ao Cliente
$76.4K
Cientista de Dados
$161K
Recursos Humanos
$333K
Vendas
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Gerente de Engenharia de Software
$269K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ramp, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ramp é Engenheiro de Software at the Staff Software Engineer level com uma remuneração total anual de $595,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ramp é $259,416.

Outros Recursos