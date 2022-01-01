Chewy Salários

Diretório de Empresas
O salário da Chewy varia de $41,392 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $557,200 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Chewy. Última atualização: 11/18/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Business Intelligence

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Gerente de Produto
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Gerente de Engenharia de Software
Software Development Manager $304K
Director $519K
Designer de Produto
Median $170K

UX Designer

Analista Financeiro
Median $140K
Gerente de Programa
Median $219K
Gerente de Programa Técnico
Median $260K
Analista de Negócios
Median $170K
Marketing
Median $296K
Gerente de Projeto
Median $202K
Analista de Dados
Median $157K
Gerente de Operações de Negócio
Median $128K
Recursos Humanos
Median $200K
Operações de Marketing
Median $61.3K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $230K
Operações de Negócio
$112K
Desenvolvimento de Negócios
$487K
Atendimento ao Cliente
$41.4K
Gerente de Ciência de Dados
$557K
Gerente de Design de Produto
$201K
Recrutador
Median $172K
Vendas
$145K
Arquiteto de Soluções
$251K

Arquiteto de Dados

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Chewy, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Chewy é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $557,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chewy é $204,651.

