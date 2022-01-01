Chewy Salários

O salário da Chewy varia de $41,392 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $557,200 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Chewy. Última atualização: 11/18/2025
Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?
Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?
I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...
Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Chewy, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)
Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.