A remuneração total média de Assistente Administrativo in United Kingdom na Centrica varia de £24.3K a £33.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Centrica. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$35K - $42.3K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Centrica?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Assistente Administrativo na Centrica in United Kingdom é uma remuneração total anual de £33,202. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centrica para a função de Assistente Administrativo in United Kingdom é £24,329.

Outros Recursos

