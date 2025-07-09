Diretório de Empresas
Centrica
Centrica Salários

A faixa salarial da Centrica varia de $38,420 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $117,761 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Centrica. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $103K
Assistente Administrativo
$38.7K
Atendimento ao Cliente
$38.4K

Engenheiro Elétrico
$66.8K
Gerente de Produto
$118K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Centrica é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $117,761. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centrica é $66,842.

