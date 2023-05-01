Diretório de Empresas
Broad Institute
Broad Institute Salários

A faixa salarial da Broad Institute varia de $102,485 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $185,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Broad Institute. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $145K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $120K
Gerente de Engenharia de Software
Median $185K

Gerente de Produto
Median $160K
Designer de Produto
$114K
Gerente de Projeto
$102K
Perguntas Frequentes

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Broad Institute je Gerente de Engenharia de Software s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $185,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Broad Institute je $132,500.

