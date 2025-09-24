Diretório de Empresas
Bosch Global Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração de Engenheiro de Hardware in Germany na Bosch Global varia de €81.2K por year para EG12 a €99.1K por year para EG16. O pacote de remuneração in Germany mediano por year totaliza €100K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
El paquete salarial más alto reportado para un Engenheiro de Hardware en Bosch Global in Germany está en una compensación total anual de €121,373. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Engenheiro de Hardware in Germany es €101,371.

