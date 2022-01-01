Diretório de Empresas
Celonis
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Celonis Salários

O salário da Celonis varia de $42,346 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $205,800 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Celonis. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $150K
Engenheiro de Vendas
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Analista de Negócios
Median $42.3K
Consultor de Gestão
Median $200K
Gerente de Engenharia de Software
Median $178K
Designer de Produto
Median $94.3K
Atendimento ao Cliente
$181K
Sucesso do Cliente
$201K
Gerente de Ciência de Dados
$89.5K
Cientista de Dados
$89.1K
Analista Financeiro
$63.8K
Recursos Humanos
$206K
Marketing
$88.6K
Operações de Marketing
$90.5K
Gerente de Parcerias
$131K
Gerente de Programa
$164K
Gerente de Projeto
$159K
Vendas
$115K
Arquiteto de Soluções
$94.5K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$201K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Celonis, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Celonis, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Celonis é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Celonis é $125,214.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Celonis

Empresas Relacionadas

  • Bosch Global
  • BlackBerry QNX
  • Contentful
  • GFT Group
  • Personio
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos