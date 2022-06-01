Diretório de Empresas
BJC HealthCare
BJC HealthCare Salários

A faixa salarial da BJC HealthCare varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $125,625 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BJC HealthCare. Última atualização: 8/25/2025

Analista de Negócios
$97.5K
Analista de Dados
$98.9K
Analista de Cibersegurança
$126K

Arquiteto de Soluções
$79.6K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na BJC HealthCare é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,625. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na BJC HealthCare é $98,210.

