BC Hydro
BC Hydro Salários

O salário da BC Hydro varia de $64,604 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $96,767 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BC Hydro. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro Elétrico
$89.1K
Recursos Humanos
$65.5K
Engenheiro Mecânico
$64.6K

Gerente de Projeto
$68.3K
Gerente de Programa Técnico
$96.8K
Perguntas Frequentes

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BC Hydro ialah Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $96,767. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BC Hydro ialah $68,290.

