Ansarada Salários

A faixa salarial da Ansarada varia de $16,528 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $49,750 para um Recursos Humanos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ansarada. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$36.7K
Recursos Humanos
$49.8K
Engenheiro de Software
$16.5K

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ansarada é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $49,750. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ansarada é $36,709.

