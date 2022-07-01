Ansarada Salários

A faixa salarial da Ansarada varia de $16,528 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $49,750 para um Recursos Humanos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ansarada . Última atualização: 8/21/2025