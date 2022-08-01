Zip Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zip wynosi od $63,700 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rozwój Biznesu na dolnym końcu do $231,150 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zip . Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025