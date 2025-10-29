Katalog firm
Xoriant
Xoriant Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Xoriant wynosi ₹1.72M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Xoriant. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Łącznie rocznie
₹1.72M
Poziom
L2
Podstawa
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Xoriant?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Xoriant in India wynosi rocznie ₹3,421,889. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Xoriant dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,722,090.

