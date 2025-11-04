Katalog firm
Thought Machine
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Thought Machine Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Thought Machine wynosi od £59K year dla IC1 do £131K year dla IC3. Medianna pakietu rekompensaty in United Kingdom year wynosi w sumie £97K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Thought Machine. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
Software Engineer(Poziom początkujący)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Thought Machine, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Thought Machine in United Kingdom wynosi rocznie £155,373. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thought Machine dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £87,766.

