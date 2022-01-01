Katalog firm
Thought Machine
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Thought Machine Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Thought Machine wynosi od $77,555 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $237,936 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Thought Machine. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $238K
Menedżer Programów Technicznych
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menedżer Produktu
Median $110K
Sukces Klienta
$182K
Rekruter
$88K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Thought Machine, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Thought Machine jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $237,936. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thought Machine wynosi $145,990.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Thought Machine

Powiązane firmy

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby