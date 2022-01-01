Katalog firm
Tango
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Tango Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Tango wynosi od $42,210 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $92,852 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Tango. Ostatnia aktualizacja: 10/12/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $86.4K
Analityk Danych
$66.1K
Analityk Danych
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Operacje Marketingowe
$90.1K
Projektant Produktu
$42.2K
Menedżer Produktu
$92.9K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tango, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

El puesto con mayor salario reportado en Tango es Menedżer Produktu at the Common Range Average level con una compensación total anual de $92,852. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tango es $76,265.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Tango

Powiązane firmy

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby