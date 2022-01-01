Katalog firm
Waymo
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Waymo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Waymo wynosi od $59,623 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $950,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Waymo. Ostatnia aktualizacja: 8/28/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Systemów

Naukowiec Badawczy

Menedżer Programu Technicznego
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Analityk Danych
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Inżynier Sprzętu
L5 $394K
L6 $479K
Menedżer Produktu
Median $418K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $950K
Menedżer Programu
Median $194K
Zasoby Ludzkie
Median $145K
Rekruter
Median $173K
Inżynier Mechanik
Median $378K
Księgowy
$98K

Księgowy Techniczny

Menedżer Operacji Biznesowych
$358K
Analityk Biznesowy
$392K
Rozwój Biznesu
$510K
Menedżer Analityki Danych
$390K
Analityk Finansowy
$265K
Technolog Informacyjny (IT)
$59.6K
Operacje Marketingowe
$209K
Projektant Produktu
$118K
Menedżer Projektu
$543K
Badacz UX
$125K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
WMU

W Waymo, WMUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

De best betaalde functie gerapporteerd bij Waymo is Menedżer Inżynierii Oprogramowania met een jaarlijkse totale beloning van $950,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Waymo is $338,893.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Waymo

Powiązane firmy

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby