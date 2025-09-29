Katalog firm
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Swift Navigation Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in United States w Swift Navigation wynosi $183K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swift Navigation.

Mediana Pakietu
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$183K
Poziom
L6
Podstawa
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Swift Navigation?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Swift Navigation in United States wynosi rocznie $222,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Swift Navigation dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $170,000.

Inne zasoby