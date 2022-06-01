SEI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SEI wynosi od $65,097 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $194,025 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SEI . Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025