SEI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SEI wynosi od $65,097 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $194,025 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SEI. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Księgowy
$65.1K
Analityk Danych
$194K
Analityk Finansowy
$65.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Information Technologist (IT)
$175K
Konsultant Zarządzania
$149K
Menedżer Produktu
$112K
Inżynier Oprogramowania
$154K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SEI jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $194,025. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SEI wynosi $149,250.

