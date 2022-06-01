STR Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w STR wynosi od $143,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $205,774 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników STR. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
Median $145K

Naukowiec Badawczy

Analityk Danych
Median $160K
Inżynier Mechanik
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Menedżer Projektu
$206K
Architekt Rozwiązań
$196K

Cloud Security Architect

Najwyżej płatnym stanowiskiem w STR jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $205,774. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w STR wynosi $160,000.

