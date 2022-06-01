STR Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w STR wynosi od $143,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $205,774 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników STR . Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025