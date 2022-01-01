Katalog firm
Snowflake Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Snowflake wynosi od $37,476 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $979,200 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Snowflake. Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025

Inżynier Oprogramowania
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Sprzedaż
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Przedstawiciel Rozwoju Sprzedaży

Dyrektor Klienta

Architekt Rozwiązań
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Architekt Danych

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Menedżer Produktu
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M3 $616K
M4 $769K
Inżynier Sprzedaży
IC3 $303K
IC4 $297K
Menedżer Programów Technicznych
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Analityk Danych
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Projektant Produktu
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Projektant UX

Analityk Finansowy
Median $118K
Zasoby Ludzkie
Median $185K
Rekruter
Median $170K

Specjalista od Pozyskiwania Kandydatów

Księgowy
Median $226K

Księgowy Techniczny

Analityk Biznesowy
Median $155K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
Median $256K
Prawny
Median $210K
Menedżer Projektu
Median $300K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $105K
Menedżer Programu
Median $240K
Operacje Biznesowe
$370K
Menedżer Operacji Biznesowych
$784K
Rozwój Biznesu
$289K
Obsługa Klienta
$37.5K
Analityk Danych
$210K
Menedżer Analityki Danych
$979K
Projektant Graficzny
$623K
Marketing
$174K
Operacje Marketingowe
$121K
Operacje Kadrowe
$194K
Operacje Przychodów
$480K
Menedżer Konta Technicznego
$134K
Redaktor Techniczny
$303K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Snowflake, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Snowflake, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Snowflake, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Snowflake jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $979,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Snowflake wynosi $290,692.

Inne zasoby