Katalog firm
Shipt
Shipt Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shipt wynosi od $41,078 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $362,875 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shipt. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Danych
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Menedżer Produktu
Median $147K

Projektant Produktu
Median $110K

Projektant UX

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $195K
Księgowy
$128K
Analityk Biznesowy
$76.9K
Obsługa Klienta
$41.1K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $88.2K
Menedżer Projektowania Produktu
$201K
Menedżer Programu
$167K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $170K
Architekt Rozwiązań
$99.1K
Menedżer Programu Technicznego
$121K
Badacz UX
$162K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shipt jest Analityk Danych at the L5 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $362,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shipt wynosi $152,898.

