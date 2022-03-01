Katalog firm
Schrödinger
Schrödinger Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Schrödinger wynosi od $29,678 całkowitej rekompensaty rocznie dla Architekt Rozwiązań na dolnym końcu do $207,060 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Schrödinger. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $171K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$144K
Menedżer Produktu
$207K

Menedżer Projektu
$199K
Architekt Rozwiązań
$29.7K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Schrödinger, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Schrödinger jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $207,060. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Schrödinger wynosi $171,000.

