Katalog firm
Roper Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Roper Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Roper Technologies wynosi od $2,902 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $149,250 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Roper Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Analityk Biznesowy
$63.3K
Obsługa Klienta
$2.9K
Analityk Danych
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektant Produktu
$80.4K
Inżynier Oprogramowania
$122K
Architekt Rozwiązań
$149K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Roper Technologies jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $149,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Roper Technologies wynosi $101,400.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Roper Technologies

Powiązane firmy

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby