Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Sandvine wynosi od ₹1.29M year dla Software Engineer I do ₹2.03M year dla Senior Software Engineer I. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹1.65M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sandvine. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
