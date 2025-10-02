Katalog firm
Sandvine
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Bengaluru

Sandvine Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Sandvine wynosi od ₹1.29M year dla Software Engineer I do ₹2.03M year dla Senior Software Engineer I. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹1.65M. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Sandvine?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Sieci

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Sandvine in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹2,753,376. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sandvine dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹1,569,893.

Inne zasoby