Katalog firm
SADA
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

SADA Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SADA wynosi od $21,128 całkowitej rekompensaty rocznie dla Copywriter in India na dolnym końcu do $295,515 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SADA. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $175K
Architekt Rozwiązań
Median $230K
Aktuariusz
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Copywriter
$21.1K
Obsługa Klienta
$40.8K
Zasoby Ludzkie
$148K
Projektant Produktu
$101K
Menedżer Programu
$43.4K
Menedżer Projektu
$138K
Sprzedaż
$160K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$224K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$296K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SADA jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $295,515. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SADA wynosi $142,973.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla SADA

Powiązane firmy

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby