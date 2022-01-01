Katalog firm
Axoni
Axoni Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Axoni wynosi od $155,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $165,825 dla Analityk Biznesowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Axoni. Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $155K
Analityk Biznesowy
$166K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Axoni, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Axoni jest Analityk Biznesowy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $165,825. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Axoni wynosi $160,413.

