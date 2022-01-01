Katalog firm
Root Insurance
Root Insurance Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Root Insurance wynosi od $76,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $270,970 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Root Insurance. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Analityk Danych
Median $120K
Menedżer Produktu
Median $145K
Inżynier Oprogramowania
Median $161K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $230K
Analityk Danych
$76.5K
Projektant Graficzny
$95.2K
Zasoby Ludzkie
$271K
Marketing
$159K
Inżynier Mechanik
$86.7K
Projektant Produktu
$133K
Rekruter
$86.7K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Root Insurance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Root Insurance jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $270,970. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Root Insurance wynosi $133,280.

