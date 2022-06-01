CLEAR Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CLEAR waha się od $6,651 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $418,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CLEAR. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
W firmie CLEAR, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:
20% nabywa się w 1st-ROK (20.00% rocznie)
30% nabywa się w 2nd-ROK (30.00% rocznie)
50% nabywa się w 3rd-ROK (50.00% rocznie)
Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.