CLEAR Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CLEAR waha się od $6,651 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $418,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CLEAR. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Inżynier oprogramowania backend

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $418K
Projektant produktu
Median $188K

Menedżer produktu
Median $250K
Kierownik programu technicznego
Median $200K
Kierownik operacji biznesowych
$72.4K
Obsługa klienta
$42K
Naukowiec danych
$201K
Marketing
$121K
Rekruter
$191K
Sprzedaż
$6.7K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$113K
Harmonogram nabywania praw

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Rodzaj akcji
RSU

W firmie CLEAR, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 20% nabywa się w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 30% nabywa się w 2nd-ROK (30.00% rocznie)

  • 50% nabywa się w 3rd-ROK (50.00% rocznie)

FAQ

The highest paying role reported at CLEAR is Kierownik inżynierii oprogramowania with a yearly total compensation of $418,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR is $191,453.

