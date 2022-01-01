Katalog firm
Replicated Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Replicated wynosi od $170,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $245,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Replicated. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $170K
Inżynier Sprzedaży
$216K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$245K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Replicated, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (1.04% za okres)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (1.04% za okres)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (1.04% za okres)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Replicated jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $245,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Replicated wynosi $215,761.

Inne zasoby