PathAI Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń PathAI waha się od $109,450 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $411,045 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy PathAI. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inżynier uczenia maszynowego

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $170K
Inżynier biomedyczny
$164K

Naukowiec danych
Median $210K
Projektant produktu
$109K
Sprzedaż
$255K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$411K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w PathAI to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $411,045. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w PathAI wynosi $187,750.

