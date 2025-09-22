Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Analityki Danych in United States w Reddit wynosi $450K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Reddit. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Mediana Pakietu
company icon
Reddit
Data Science Manager
New York, NY
Łącznie rocznie
$450K
Poziom
M2
Podstawa
$250K
Stock (/yr)
$200K
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
11 Lata
Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Najczęściej zadawane pytania

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Menedżer Analityki Danych en Reddit in United States está en una compensación total anual de $675,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Menedżer Analityki Danych in United States es $305,000.

