Reddit Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Reddit wynosi od $125,899 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $874,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Reddit. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025
100%
ROK 1
W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
