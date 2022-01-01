Katalog firm
Reddit Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Reddit wynosi od $125,899 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $874,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Reddit. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025

Logo Reddit

$20K

Inżynier Oprogramowania
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Analityk Danych
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Projektant Produktu
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Projektant UX

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $515K
Sprzedaż
IC3 $176K
IC4 $175K
Menedżer Analityki Danych
Median $450K
Badacz UX
Median $260K
Analityk Finansowy
Median $140K
Menedżer Projektu
Median $145K
Rekruter
Median $145K
Księgowy
Median $154K

Księgowy Techniczny

Analityk Danych
$250K
Technolog Informacyjny (IT)
$210K
Menedżer Programu
$201K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$222K
Architekt Rozwiązań
$147K

Architekt Danych

Menedżer Programu Technicznego
$176K
Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Reddit jest Inżynier Oprogramowania at the IC6 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $874,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Reddit wynosi $235,959.

