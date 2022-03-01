Katalog firm
Reckitt
Reckitt Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Reckitt waha się od $14,462 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $492,450 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Reckitt. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Księgowy
$127K
Analityk biznesowy
$20.2K

Analityk danych
$33.1K
Analityk finansowy
$28.1K
Specjalista IT
$14.5K
Konsultant zarządzania
$85.4K
Inżynier mechanik
$187K
Menedżer produktu
$114K
Kierownik projektu
$31.9K
Sprzedaż
$492K
Inżynier oprogramowania
$161K
Architekt rozwiązań
$102K
Kierownik programu technicznego
$93.2K
FAQ

The highest paying role reported at Reckitt is Sprzedaż at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $492,450. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reckitt is $97,799.

Inne zasoby