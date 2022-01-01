Katalog firm
Micro Focus Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Micro Focus wynosi od $13,046 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $229,140 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Micro Focus. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analityk Biznesowy
$126K
Analityk Danych
$90.2K

Analityk Finansowy
$151K
Technolog Informacyjny (IT)
$193K
Projektant Produktu
$167K
Menedżer Produktu
$229K
Operacje Przychodowe
$49.1K
Sprzedaż
$42.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$123K
Architekt Rozwiązań
$159K
Menedżer Programu Technicznego
$160K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Micro Focus jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $229,140. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Micro Focus wynosi $124,063.

Inne zasoby