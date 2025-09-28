Katalog firm
Realtek Semiconductor
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

Realtek Semiconductor Inżynier Sprzętu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzętu in Taiwan w Realtek Semiconductor wynosi NT$2.27M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Realtek Semiconductor. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Łącznie rocznie
NT$2.27M
Poziom
Senior Engineer
Podstawa
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Premia
NT$684K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

ASIC Engineer

SoC Engineer

Najczęściej zadawane pytania

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Inżynier Sprzętu pozīcijai Realtek Semiconductor in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$4,062,649. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Realtek Semiconductor Inżynier Sprzętu pozīcijai in Taiwan, ir NT$2,298,922.

