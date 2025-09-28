Katalog firm
RealPage
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

RealPage Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w RealPage wynosi $274K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w RealPage. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Łącznie rocznie
$274K
Poziom
E11
Podstawa
$209K
Stock (/yr)
$45K
Premia
$20K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w RealPage?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w RealPage in United States wynosi rocznie $327,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w RealPage dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $239,000.

