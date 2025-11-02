Katalog firm
Pandora
Pandora Sprzedaż Pensje

Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in Canada w Pandora wynosi od CA$57.6K do CA$81.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pandora. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pandora, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Pandora in Canada wynosi rocznie CA$81,829. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pandora dla stanowiska Sprzedaż in Canada wynosi CA$57,636.

