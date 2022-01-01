Katalog firm
Grubhub Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Grubhub waha się od $19,632 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $320,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Grubhub. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier niezawodności systemu

Menedżer produktu
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $320K

Naukowiec danych
Median $150K
Analityk biznesowy
Median $95K
Analityk danych
Median $140K
Kierownik nauki o danych
Median $185K
Księgowy
$126K
Operacje biznesowe
$296K
Kierownik operacji biznesowych
$125K
Analityk finansowy
$87.6K
Zasoby ludzkie
$74.6K
Marketing
$51K
Operacje marketingowe
$103K
Menedżer partnerów
$115K
Projektant produktu
$19.6K
Kierownik programu
$160K
Rekruter
$101K
Sprzedaż
$128K
Architekt rozwiązań
$85.6K

Architekt danych

Kierownik programu technicznego
$101K
Badacz UX
$98K
Harmonogram nabywania praw

40%

ROK 1

30%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Grubhub, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 40% nabywa się w 1st-ROK (40.00% rocznie)

  • 30% nabywa się w 2nd-ROK (7.50% kwartalnie)

  • 15% nabywa się w 3rd-ROK (3.75% kwartalnie)

  • 15% nabywa się w 4th-ROK (3.75% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Grubhub, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

FAQ

The highest paying role reported at Grubhub is Kierownik inżynierii oprogramowania with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

