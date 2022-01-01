Katalog firm
Chewy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Chewy wynosi od $41,392 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $557,200 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Chewy. Ostatnia aktualizacja: 11/18/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Business Intelligence

Naukowiec Badawczy

Analityk Danych
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Menedżer Produktu
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Software Development Manager $304K
Director $519K
Projektant Produktu
Median $170K

Projektant UX

Analityk Finansowy
Median $140K
Menedżer Programu
Median $219K
Menedżer Programów Technicznych
Median $260K
Analityk Biznesowy
Median $170K
Marketing
Median $296K
Menedżer Projektu
Median $202K
Analityk Danych
Median $157K
Menedżer Operacji Biznesowych
Median $128K
Zasoby Ludzkie
Median $200K
Operacje Marketingowe
Median $61.3K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
Median $230K
Operacje Biznesowe
$112K
Rozwój Biznesu
$487K
Obsługa Klienta
$41.4K
Menedżer Analityki Danych
$557K
Menedżer Projektowania Produktu
$201K
Rekruter
Median $172K
Sprzedaż
$145K
Architekt Rozwiązań
$251K

Architekt Danych

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Chewy, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Chewy jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $557,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chewy wynosi $204,651.

