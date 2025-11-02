Katalog firm
Panda Restaurant Group
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

Panda Restaurant Group Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in China w Panda Restaurant Group wynosi od CN¥101K do CN¥138K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Panda Restaurant Group. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CN¥108K - CN¥131K
China
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CN¥101KCN¥108KCN¥131KCN¥138K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Biznesowy zgłoszeń w Panda Restaurant Group aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥640K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Panda Restaurant Group?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Biznesowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Panda Restaurant Group in China wynosi rocznie CN¥138,016. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Panda Restaurant Group dla stanowiska Analityk Biznesowy in China wynosi CN¥101,133.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Panda Restaurant Group

Powiązane firmy

  • Snap
  • Uber
  • Microsoft
  • PayPal
  • SoFi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby