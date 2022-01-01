OTTO Wynagrodzenia

Katalog firm
OTTO
Wynagrodzenie w OTTO wynosi od $52,290 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $89,919 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników OTTO. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $83.5K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Median $89.9K
Analityk Danych
$52.3K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w OTTO jest Analityk Danych z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $89,919. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w OTTO wynosi $83,510.

